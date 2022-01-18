Автомобили должников выставили на торги в Псковской области

16:28, 18 января 2022, ПАИ

19 января в 10:00 в Псковской области пройдут торги арестованного имущества, сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.

Заявленные на торги лоты:

- SKODA SUPERB 2019 года выпуска. Начальная цена лота – 1 306 875 рублей, сумма задатка –197 000 рублей, шаг аукциона – 14 000 руб. Автомобиль находится в Великих Луках;

- HYUNDAI GRAND STAREX 2008 года выпуска. Начальная цена лота – 520 200 руб., сумма задатка –79 000 руб., шаг аукциона – 6 000 руб. Автомобиль находится в Великих Луках;

- CEAT APOCA, 2004 года выпуска. Начальная цена лота – 46 750 руб., сумма задатка – 8 000 руб., шаг аукциона – 500 руб. Автомобиль находится в Пскове;

- Мазда CX-9, 2008 года выпуска. Начальная цена лота – 489 600 руб., сумма задатка – 74 000 руб., шаг аукциона – 5 000 руб. Автомобиль находится в Пскове;

- Мерседес 814D, 1992 года выпуска. Начальная цена лота – 435 200 руб., сумма задатка – 66 000 руб., шаг аукциона – 5 000 руб. Автомобиль находится в Великих Луках;

- Мерседес Е 350 4MATIC, 2010 года выпуска. Начальная цена лота – 732 000 руб., сумма задатка – 110 000 руб., шаг аукциона – 8 000 руб. Автомобиль находится в деревне Кузнецовка Себежского района.

Все торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке.