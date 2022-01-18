Автомобили должников выставили на торги в Псковской области
19 января в 10:00 в Псковской области пройдут торги арестованного имущества, сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.
Заявленные на торги лоты:
- SKODA SUPERB 2019 года выпуска. Начальная цена лота – 1 306 875 рублей, сумма задатка –197 000 рублей, шаг аукциона – 14 000 руб. Автомобиль находится в Великих Луках;
- HYUNDAI GRAND STAREX 2008 года выпуска. Начальная цена лота – 520 200 руб., сумма задатка –79 000 руб., шаг аукциона – 6 000 руб. Автомобиль находится в Великих Луках;
- CEAT APOCA, 2004 года выпуска. Начальная цена лота – 46 750 руб., сумма задатка – 8 000 руб., шаг аукциона – 500 руб. Автомобиль находится в Пскове;
- Мазда CX-9, 2008 года выпуска. Начальная цена лота – 489 600 руб., сумма задатка – 74 000 руб., шаг аукциона – 5 000 руб. Автомобиль находится в Пскове;
- Мерседес 814D, 1992 года выпуска. Начальная цена лота – 435 200 руб., сумма задатка – 66 000 руб., шаг аукциона – 5 000 руб. Автомобиль находится в Великих Луках;
- Мерседес Е 350 4MATIC, 2010 года выпуска. Начальная цена лота – 732 000 руб., сумма задатка – 110 000 руб., шаг аукциона – 8 000 руб. Автомобиль находится в деревне Кузнецовка Себежского района.
Все торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке.
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