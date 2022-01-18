Псковичам напомнили о мерах безопасности при купании в проруби

17:22, 18 января 2022, ПАИ

В ночь c 18 на 19 января православная церковь празднует Крещение Господне. Традиционно в эти дни повсеместно проходят крещенские купания. В Пскове безопасную купель оборудуют на реке Великой у Спасо-Преображенского Мирожского монастыря. Окунуться в водоёме можно будет с 22:00 18 января до 2:00 19 января и с 10:00 до 17:00 19 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе городской администрации.

Администрация Пскова напоминает псковичам о необходимости соблюдения во время купаний социальной дистанции до других граждан не менее 1,5 метра во исполнение противокоронавирусного указа губернатора Псковской области от 15 марта 2020 года №30-УГ. Кроме того, городской комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций сообщает основные правила безопасности при купании в проруби.

Во избежание провалов под лёд нельзя допускать большого скопления людей на небольшом участке льда. Зрители должны находиться на берегу, купающиеся должны идти к проруби по очереди. Запрещается купание группами более двух человек.

Перед купанием в проруби рекомендуется разогреть тело, сделав разминку или пробежку. К проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, лучше использовать ботинки или шерстяные носки.

Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Не следует находиться в проруби более 1 минуты, чтобы не получить общее переохлаждение организма.

«Если с вами ребёнок, следите за ним во время его погружения в прорубь. Купание детей без присмотра родителей или взрослых запрещено», – подчеркнули специалисты. – После купания разотрите себя и ребёнка махровым полотенцем и наденьте сухую одежду. Для укрепления иммунитета и предотвращения возможности переохлаждения выпейте горячего чаю».

Зимнее плавание противопоказано людям при острых и хронических (в стадии обострения) заболеваниях.

Запрещено купаться без присутствия представителей служб спасения и медицинских работников. Нельзя нырять в воду непосредственно со льда, подавать крики ложной тревоги, загрязнять купель, оставлять на льду и в раздевальнях бумагу, стекло и другой мусор. Категорически запрещено распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения. Не рекомендуется приводить с собой собак и других животных.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует немедленно звонить в единую службу спасения по телефону 112.