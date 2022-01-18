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Культура

22 января в Псковской областной универсальной научной библиотеке пройдет просветительская акция «Культурная суббота»

Искусствоведческий вечер с Ольгой Васильевой расскажет о Рафаэле Санти. Фото ПОУНБ

22 января в Псковской областной универсальной научной библиотеке пройдет просветительская акция «Культурная суббота», уже успевшая полюбиться читателям. Об этом ПАИ сообщии в методическом отделе библиотеки

Сразу две встречи будут посвящены Татьяниному дню. Точнее дням, ведь в библиотеке они пройдут с 22 по 25 января.   

В 15 часов состоится презентация поэтического сборника поэтессы Татьяны Суворкиной «На крыльях мечты».

16 часов – время испытать очередное культурное потрясение, как это обычно бывает на открытых лекциях искусствоведа Ольги Васильевой. На этот раз она расскажет о великом Рафаэле. И сделает это так, что вам непреодолимо захочется узнать его – и о нем - еще больше.

В 17 часов на площадке Псковской областной универсальной научной библиотеки запланирован видеомост с Латвией с участием известной исполнительницы бардовских песен Татьяны Замураевой. Ее выступление станет частью концертной программы Международного слета бардов «Татьянин день» в Вентспилсе», который пройдет уже в 19-й раз.

«Он ведет свою историю с 25 января 1998 года. С тех пор в ближайшие к этому дню пятницу и субботу собираются авторы-исполнители из разных городов и стран. За время своего существования фестиваль дал латвийской публике возможность познакомиться с творчеством десятков талантливых авторов-исполнителей из Латвии, Эстонии, России, Польши, Литвы, Беларуси, Германии, Украины, Чехии, Казахстана, Израиля и Армении, и прочно закрепил за собой репутацию одного из самых ярких мероприятий в жанре авторской песни во всем Балтийском регионе. Тем более приятно, что в 2007-м году псковичка Татьяна Замураева получила почетный титул «Талисман фестиваля» и право (а в некоторой степени и обязанность) участвовать во всех последующих слетах «Татьянин день». В этом году Международный слет бардов по понятным причинам пройдет в режиме онлайн», - отметили организаторы.

Добавим, еще одно мероприятие в рамках Татьяниного дня пройдет 25 января. Состоится презентация книги Татьяны Наместниковой «Восточное Причудье. Путешествие со смыслом».  

Во избежание распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) использование средств индивидуальной защиты в период нахождения в учреждении обязательно.

 

 

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