Ольга Тимофеева станет гостьей программы «Оглавление»
Заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева станет гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 6 октября.
Станет ли фестиваль монастырской кухни «Архондарик» традиционным? Что он дал туристам и местным жителям? Каковы итоги международного туристического форума «Сила бренда – экономическое будущее регионов»? Как продвигаются проекты Центра адаптивной физкультуры и спорта и Дома молодёжи в Великих Луках? Какие культурные и туристические события ждут Псковскую область до конца года? Хватает ли специалистов для их организации и стоит ли ожидать кадровых перестановок?
Эти и другие вопросы с Ольгой Тимофеевой обсудит ведущий программы Александр Машкарин.
«Оглавление» выйдет в прямой эфир в 14:00 сразу после выпуска новостей. Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
Замгубернатора Псковской области Ольга Тимофеева стала гостьей радиостанции «Серебряный дождь». Главное
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