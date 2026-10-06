Ольга Тимофеева станет гостьей программы «Оглавление»

11:17, 06 октября 2026, ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева станет гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 6 октября.

Станет ли фестиваль монастырской кухни «Архондарик» традиционным? Что он дал туристам и местным жителям? Каковы итоги международного туристического форума «Сила бренда – экономическое будущее регионов»? Как продвигаются проекты Центра адаптивной физкультуры и спорта и Дома молодёжи в Великих Луках? Какие культурные и туристические события ждут Псковскую область до конца года? Хватает ли специалистов для их организации и стоит ли ожидать кадровых перестановок?

Эти и другие вопросы с Ольгой Тимофеевой обсудит ведущий программы Александр Машкарин.

«Оглавление» выйдет в прямой эфир в 14:00 сразу после выпуска новостей. Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».