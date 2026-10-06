Александр Робин рассказал, как проходила подготовка к фестивалю «Архондарик»

12:04, 06 октября 2026, ПАИ

Первый фестиваль монастырской кухни «Архондарик» завершился в Печорах. Об итогах праздника в эфире радиостанции «7 НЕБО» рассказал руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин.

По его словам, при подготовке фестиваля нужно было найти баланс между светской и духовной составляющими, чтобы мероприятие не смещалось ни в одну из сторон.

«Некоторые нюансы возникали, потому что в этом фестивале тесно переплетались светская составляющая и духовная. Найти эту грань, этот баланс, чтобы ни в одну из сторон не перекашивалось, – вот здесь был интересный нюанс, но, мне кажется, мы с ним справились», – отметил Александр Робин.

Он добавил, что особое внимание уделялось музыкальной программе. На фестивале выступили хор Псково-Печерского монастыря, казачья группа «Гайтан», коллектив «Родная речь» из Москвы, Псковский русский народный хор и ансамбль «Сказ».

Главной изюминкой музыкальной программы Александр Робин назвал выступление иеромонаха Фотия.

«Меня поразило, что это достаточно скромный человек с потрясающим голосом, и как он на протяжении целого часа удерживал всю площадь. Сейчас многие привыкли к современным шоу с киловаттами света и спецэффектами, а он скромно стоял и пел потрясающую музыку – и никто не уходил, все стояли. Я видел людей, которые даже плакали. Поэтому я бы назвал настоящей находкой то, что мы его пригласили», – сказал Робин.

Он отметил, что на первый фестиваль удалось собрать 13 монастырей. Для организаторов это было приятно, поскольку в первый раз всегда сложно объяснить участникам, что именно их ждёт.

Также на фестивале работала вторая кулинарная сцена, где в течение трёх дней готовили блюда с шеф-поварами. Среди них – шеф-повар из Сербии Серж Маркович, который 15 лет живёт в России. Всего на кулинарной сцене приготовили более 15 блюд. У гостей они вызывали большой интерес, выстраивались очереди, чтобы попробовать угощения.

Кроме того, на опорной башне проходили кинопоказы кинофестиваля Сретенского монастыря «Встреча». Туристы и гости фестиваля могли посмотреть кино по пути к монастырю.

Центральным угощением стала монастырская похлёбка с фасолью и картофелем. Её приготовили около трёх тонн. Рецепт обсуждали с поварами Псково-Печерского монастыря, чтобы не добавлять лишних ингредиентов.

«Мы волновались, но получился овощной сытный суп. Сам попробовал – очень вкусный, не пересолили, не переперчили, прямо то, что надо. В центральный день фестиваля, третьего числа, к часу дня он был готов, а уже к шести – к половине седьмого осталось совсем чуть-чуть», – рассказал Александр Робин.

Говоря о планах, он отметил, что после небольшого перерыва команда приступит к подготовке проекта «Рождество начинается здесь», который стартует с выпадением первого снега.

Фестиваль «Архондарик» впервые прошёл в Печорах на площади Победы с 2 по 4 октября. Название выбрано не случайно: слово «архондарик» в греческой монастырской традиции обозначает помещение для приёма гостей, где путника встречают как дорогого гостя.

В фестивале приняли участие 13 монастырей из России и Белоруссии. География участников охватила Казань, Карелию, Минск, Старую Ладогу, Ярославскую область, Ессентуки, Хабаровский и Приморский края. Центральным событием стало приготовление 2 700 литров монастырской похлёбки в гигантском чане объёмом 5 000 литров.

Для гостей работали ярмарочная и просветительская площадки, а также открытая кухня. В программе были мастер-классы по приготовлению слоёного пирога с капустой и запечённой тыквы, лекции о православии, флористические мастер-классы и выступления творческих коллективов. Среди артистов – Псковский русский народный хор, ансамбль «Сказ», детский хор «ЛаккиЛайк» и иеромонах Фотий.

Фестиваль посетили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель правления Россельхозбанка Борис Листов. Глава региона отметил, что событийные мероприятия необходимы для развития муниципалитетов и привлечения паломников.

Мероприятие прошло при поддержке Псковской епархии Русской православной церкви, правительства Псковской области и администрации Печор. Организаторы уже заявили о планах провести фестиваль в следующем году.