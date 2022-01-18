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Общество

Введено временное прекращение движения транспортных средств по нескольким мостовым сооружениям в Псковской области

Управление ГИБДД УМВД России по Псковской области сообщает, что на период с 10.01.2022 до 31.12.2027 введено временное прекращение движения транспортных средств по следующим мостовым сооружениям:

Через реку Череху, расположенный на участке км 0+207 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Быстроникольское – Черская.

В качестве объезда рекомендуют использовать дороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь, Р-56 Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков, дороги общего пользования регионального значения Ланева Гора – Соловьи, Черёха – Назимово, Псков – ж/д станция Кебь, Карамышево – Язва – Крякуша – с/т «Черёха-2», ул. Карбышева, ул. Боровую, ул. Черняховского, подъезд к СНТ «Пчёлка».

Через реку Кухву, расположенный на участке км 114+594 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок.

В качестве объезда рекомендуют использовать дороги Рубеняты – Покаты – Федосино, Брянчаниново – Линово, Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок и Верхние Савинцы – Поярково.

Через реку Кудку, расположенный на участке км 51+903 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Новоржев – Опочка.

В качестве объезда рекомендуют использовать дороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь и Новгородка – Пушкинские Горы, Пушкинские Горы – Локня.

Через ручей, расположенный на участке км 0+780 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Мякишево – Глубокое – Горькухино.

В качестве объезда рекомендуют использовать дороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь и Новоржев – Опочка, Кудка – Норкино – Камено, Норкино – Глубокое.

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