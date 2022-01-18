В Пыталово проведены тренинги по безопасности для учащихся и педагогов

22:11, 18 января 2022, ПАИ

В Пыталово проведены тренинги для учащихся и педагогов, сообщает управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области.

Тренинги организовали стражи порядка и специалисты центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Сотрудники УКОН УМВД России по Псковской области совместно со специалистами центра общественного здоровья и медицинской профилактики провели для учащихся и педагогов комплекс тренинговых занятий в ГБОУ «Центр специального образования» города Пыталово.

Целью тренинга «Личная безопасность» стало развитие способности человека распознавать опасные ситуации и отрабатывать навыки принятия самостоятельного решения. Ребята определили для себя понятие безопасности и выяснили, с какими опасностями они могут столкнуться в различных местах. Воспитанники учреждения предлагали также свои варианты развития тех или иных опасных ситуаций и находили вместе со специалистом пути выхода из них. Особое внимание было уделено вопросу безопасности в сети Интернет, а на площадке «Дружба. Общение. Правила дружбы» детям рассказали о понятии дружбы и определили принципы, на которых она строится.

В форме разнообразных упражнений с педагогами прошёл тренинг «Сохранение психологического состояния педагога. Профилактика синдрома профессионального выгорания». Эти тренинговые занятия вызвали большой интерес как у детей, так и у взрослых. Они показали актуальность проведения такого рода мероприятий в специализированных учреждениях.