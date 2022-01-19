Современная тормозная тележка появилась в Псковском аэропорту

07:58, 19 января 2022, ПАИ

В Псковском аэропорту «Княгиня Ольга» появилась современная аэродромная тормозная тележка. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram.

По словам главы региона, оборудование предназначено для определения условий торможения шасси самолетов, чтобы обеспечить безопасность приземления воздушного судна.

«Дополнительно это позволит минимизировать задержки рейсов», - считает губернатор.