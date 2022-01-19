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Общество

Современная тормозная тележка появилась в Псковском аэропорту

В Псковском аэропорту «Княгиня Ольга» появилась современная аэродромная тормозная тележка. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram.

По словам главы региона, оборудование предназначено для определения условий торможения шасси самолетов, чтобы обеспечить безопасность приземления воздушного судна. 

«Дополнительно это позволит минимизировать задержки рейсов», - считает губернатор. 

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