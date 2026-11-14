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Новую схему движения открыли на «треугольнике» улиц Леона Поземского, Алмазной и Шоссейной в Пскове

Новую схему движения открыли на «треугольнике» улиц Леона Поземского, Алмазной и Шоссейной в Пскове. Глава города Станислав Стармолотов в своём канале в мессенджере МАХ подробно рассказал о нововведениях и объяснил, почему так будет удобнее.

Фото из канала Станислава Стармолотова в мессенджере МАХ

Теперь здесь действует одностороннее движение, регулируемое светофором на перекрестке улиц Леона Поземского и Алмазной. Светофор работает в режиме двух фаз: первая фаза пропускает транспорт в створе улицы Леона Поземского в направлении центра, вторая фаза пропускает транспорт в створе улицы Алмазной. «Это удобно, так как теперь водители могут сделать разворот на любом из участков «треугольника» и вернуться в обратное направление со всех примыкающих улиц», – объяснил Станислав Стармолотов.

На данном участке так же установлены два новых светофора, которые регулируют пешеходное движение. Первый – на улице Шоссейной вблизи улицы Старотекстильной, второй – на новом участке улицы Алмазной. Они работают с кнопки вызова пешеходов.

Выполняются работы по устройству ещё одного светофора вблизи Мясокомбината. Он будет так же с кнопкой. Будет запущен до конца текущего года.

  • Новую схему движения открыли на «треугольнике» улиц Леона Поземского, Алмазной и Шоссейной в Пскове
    Фото: из канала Станислава Стармолотова в мессенджере МАХ
  • Новую схему движения открыли на «треугольнике» улиц Леона Поземского, Алмазной и Шоссейной в Пскове
    Фото: из канала Станислава Стармолотова в мессенджере МАХ
  • Новую схему движения открыли на «треугольнике» улиц Леона Поземского, Алмазной и Шоссейной в Пскове
    Фото: из канала Станислава Стармолотова в мессенджере МАХ
  • Новую схему движения открыли на «треугольнике» улиц Леона Поземского, Алмазной и Шоссейной в Пскове
    Фото: из канала Станислава Стармолотова в мессенджере МАХ
  • Новую схему движения открыли на «треугольнике» улиц Леона Поземского, Алмазной и Шоссейной в Пскове
    Фото: из канала Станислава Стармолотова в мессенджере МАХ
  • Новую схему движения открыли на «треугольнике» улиц Леона Поземского, Алмазной и Шоссейной в Пскове
    Фото: из канала Станислава Стармолотова в мессенджере МАХ

Глава Пскова обратил внимание, что сквозного движения по улице Алмазной от строительного рынка в направлении заправочной станции нет, открыт только выезд направо.

Автобусная остановка «Мясокомбинат» переносится – она будет расположена на улице Шоссейной.

Новая схема обеспечивает двухполосное движение по улице Леона Поземского в прямом и обратном направлении, что максимально обеспечивает пропускную способность в обоих направлениях, подчеркнул Станислав Стармолотов. Организация выезда с улицы Алмазной исключает конфликтные точки с встречным транспортом и пешеходами.

При наступлении благоприятной погоды здесь будет нанесена разметка. «Наша цель – сделать данный участок максимально безопасным и для водителей, и для пешеходов, и для наших детей, которые занимаются в скейт-парке. Прошу вас отнестись к изменениям с пониманием и быть особенно внимательными в первые дни! Берегите себя», – заключил глава города.

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