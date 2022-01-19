На «Уроках цифры» 35 тысяч школьников Псковской области попробуют себя в роли кибердетективов
Около 35 тысяч детей из 135 школ Псковской области примут участие во Всероссийском образовательном проекте в сфере информационных технологий «Урок цифры». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.
Тема урока — исследование кибератак.
В его рамках школьники попробуют себя в роли кибердетективов, погрузившись в увлекательную визуальную новеллу-комикс, сюжет которой строится вокруг исследования кибератаки, совершенной на банк. Ребята узнают, как необновленное программное обеспечение и невнимательность к письмам в электронной почте становятся лазейкой для хакерской атаки.
В результате проекта у детей сформируется представление о мире киберугроз, масштабе наносимого ими ущерба отдельным пользователям, компаниям и целым странам. Ребята также познакомятся с основами безопасного поведения в интернете и специалистами, которые помогают исследовать и предотвращать кибератаки.
Уроки проводятся в рамках национального проекта «Цифровая экономика» на базе образовательной платформы урокцифры.рф при поддержке ведущих технологических компаний.
Мероприятия в образовательных учреждениях региона продлятся до 4 февраля.
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