На «Уроках цифры» 35 тысяч школьников Псковской области попробуют себя в роли кибердетективов

09:32, 19 января 2022, ПАИ

Около 35 тысяч детей из 135 школ Псковской области примут участие во Всероссийском образовательном проекте в сфере информационных технологий «Урок цифры». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Тема урока — исследование кибератак.

В его рамках школьники попробуют себя в роли кибердетективов, погрузившись в увлекательную визуальную новеллу-комикс, сюжет которой строится вокруг исследования кибератаки, совершенной на банк. Ребята узнают, как необновленное программное обеспечение и невнимательность к письмам в электронной почте становятся лазейкой для хакерской атаки.

В результате проекта у детей сформируется представление о мире киберугроз, масштабе наносимого ими ущерба отдельным пользователям, компаниям и целым странам. Ребята также познакомятся с основами безопасного поведения в интернете и специалистами, которые помогают исследовать и предотвращать кибератаки.

Уроки проводятся в рамках национального проекта «Цифровая экономика» на базе образовательной платформы урокцифры.рф при поддержке ведущих технологических компаний.

Мероприятия в образовательных учреждениях региона продлятся до 4 февраля.