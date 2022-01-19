В районе Крестовского шоссе в Пскове может появиться микрорайон с малоэтажной застройкой
В Пскове объявлены торги на строительство малоэтажных домов в районе Крестовского шоссе, всего планируется возвести 57 тысяч квадратных метров малоэтажной жилой застройки. Об этом рассказал директор подразделения «Градостроительство, сопровождение проектов и инфраструктура» ДОМ.РФ Андрей Балук на онлайн-конференции по теме «Развитие жилищного строительства в СЗФО».
Территория, на которой планируется построить дома, составляет 13 гектаров.
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