В районе Крестовского шоссе в Пскове может появиться микрорайон с малоэтажной застройкой

11:29, 19 января 2022, ПАИ

В Пскове объявлены торги на строительство малоэтажных домов в районе Крестовского шоссе, всего планируется возвести 57 тысяч квадратных метров малоэтажной жилой застройки. Об этом рассказал директор подразделения «Градостроительство, сопровождение проектов и инфраструктура» ДОМ.РФ Андрей Балук на онлайн-конференции по теме «Развитие жилищного строительства в СЗФО».

Территория, на которой планируется построить дома, составляет 13 гектаров.