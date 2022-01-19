Условный срок получил великолучанин за грабеж в баре

12:53, 19 января 2022, ПАИ

Великолукским городским судом Псковской области осужден 29-летний мужчина, который в июне 2021 года совершил грабеж с применением насилия в одном из баров города. Находясь в заведении, обвиняемый напал на бармена и похитил из кассы денежные средства в размере 6700 рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры города Великие Луки.

Во время судебного разбирательства преступник в полном объеме возместил похищенные средства. Приговором суда мужчина признан виновным по статье 161 УК РФ части 3, пункт «г». Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год и 6 месяцев условно.