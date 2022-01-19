Как псковичи могут оформить меры соцподдержки, которые ранее оказывали органы соцзащиты

12:20, 19 января 2022, ПАИ

С 1 января 2022 года Отделение Пенсионного фонда РФ по Псковской области предоставляет жителям региона ряд выплат, компенсаций и пособий, которые прежде назначали и выплачивали органы социальной защиты.

Управляющий региональным отделением ПФР Наталья Мельникова пояснила, что ранее назначенные пособия псковичи продолжат получать в прежнем режиме и на указанные ранее реквизиты:

- Обращаться для переоформления или продления выплаты никуда не нужно. Если же выплаты еще не назначены и право на их получение возникло начиная с 2022 года, обратиться с заявлением можно в клиентские службы Пенсионного фонда или в многофункциональные центры «Мои документы».

Прием граждан в клиентских службах Отделения ПФР по Псковской области по вопросам предоставления отдельных мер социальной поддержки*, переданных в компетенцию ПФР из органов социальной защиты населения, осуществляется в течение пяти рабочих дней по предварительной записи. Предварительная запись организована в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции и для повышения удобства граждан при обращении в ПФР за новыми мерами соцподдержки.

Наиболее удобный способ предварительно записаться на прием в клиентскую службу – воспользоваться Личным кабинетом на официальном сайте Пенсионного фонда. При электронной записи на прием по вопросам получения вышеуказанных пособий в разделе «Тема приема» необходимо выбрать один из пунктов:

- «3.11. Выплаты лицам, подвергшимся радиационному воздействию»,

- «3.12. Выплаты военнослужащим, семьям военнослужащих»,

- «3.13. Выплаты семьям с детьми»,

- «3.14. Компенсация страховой премии инвалидам»,

- «3.15. Денежные компенсации лицам, подвергшимся репрессиям»,

- «3.16. Единовременное пособие защищаемым участникам уголовного судопроизводства».

Кроме того записаться на прием в клиентскую службу, в том числе по вопросам переданных мер соцподдержки, можно по телефону контакт-центра ОПФР 8-800-600-01-76 или по телефонам горячей линии, указанных на сайте ПФР в разделе «Информация для жителей региона – Контакты клиентских служб ПФР Псковской области».

По телефону контакт-центра можно узнать статус поданного заявления с понедельника по четверг с 8:30 до 18:00, в пятницу с 8:30 до 15:30.

*С полным перечнем мер можно ознакомиться на сайте.