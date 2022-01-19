22 января в Любятово организуют выездную вакцинацию от коронавируса и гриппа

13:15, 19 января 2022, ПАИ

22 января Псковская городская поликлиника проведет выездную вакцинацию от коронавируса и гриппа в кабинете врача общей практики микрорайона Любятово по адресу: Псков, улица Николая Васильева, 83а. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Пройти процедуру вакцинации местные жители смогут с 9:00 до 14:00. При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС.

Справки по телефонам: 8 (8112) 29-90-28, 53-49-42.

Вакцинироваться от COVID-19 и гриппа можно ежедневно в стационарных пунктах, развернутых во всех районах и городских округах на базе медицинских организаций.

В Пскове и Великих Луках развернуты мобильные площадки, где жители региона могут вакцинироваться от указанных заболеваний.

В Пскове такие площадки находятся в ТЦ «Империал», «Акваполис» и «Фьорд Плаза», а также в СРЦ «Простория» и Ледовом дворце. В Великих Луках граждане могут привиться в ТЦ «Апельсин» и «Рубин».

С октября 2021 года разрешена процедура одновременной иммунизации от обоих заболеваний.