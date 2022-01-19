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Псковские тюльпаны вытесняют с рынка голландские цветы

Псковские тюльпаны вытесняют с рынка голландские цветы. «Заказчики все чаще стали отдавать предпочтение российским тюльпанам, потому что и дешевле выходит, и качественнее. Люди предпочитают взять свежий, только что выращенный цветок, а не ждать поставок из Голландии», - рассказала изданию «АиФ-Псков» владелица КФХ в Пыталовском районе Людмила Десятик.

В этом году впервые спрос на российские тюльпаны превышает спрос на голландские цветы и от цветочных точек заказы поступают преимущественно на них, согласился с коллегой фермер из Себежского района Иван Мельник.

В его хозяйстве в теплицах - 200 тысяч луковиц тюльпанов - в общей сложности 72 сорта. «Мне сейчас звонят почти каждый день, но приходится отказывать - продавать уже нечего, - говорит он. - Вот только что из Пскова был звонок, 30 тысяч тюльпанов просили».

Свои цветы Иван Мельник продает и в районы Псковской области, и в Санкт-Петербург. Был заказ даже из Крыма. «В следующем году будем с ними работать, а для этого высадим тюльпанов еще больше», - поделился планами Иван Мельник.

В хозяйстве Александра Кривенкова из-под Пскова в этом году высадили 50 тысяч луковиц тюльпанов. Почти все выращенные цветы уходят под заказ, совсем немного тюльпанов Кривенковы оставляют для своей розницы. Остальные разъезжаются по районам Псковской области, отправляются в Великий Новгород, иногда в Лугу.

В следующем году Кривенковы намерены высадить уже 100 тысяч цветов. 

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