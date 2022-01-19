Для ветслужбы Псковской области купили ещё одну дезинфекционную установку

15:13, 19 января 2022, ПАИ

В Псковской области для государственной ветеринарной службы приобрели вторую дезинфекционную установку на базе автомобиля УАЗ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Средства на эти цели выделены из резервного фонда администрации Псковской области по поручению губернатора Михаила Ведерникова.

Технику задействуют для проведения мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории региона, а также для ликвидации очагов инфекционных заболеваний животных, организации комплекса ветеринарно-санитарных работ в хозяйствах.

Установкой укомплектуют противоэпизоотический отряд Станции по борьбе с болезнями животных по Великолукскому, Куньинскому и Усвятскому районам.

Из резервного фонда администрации Псковской области 1,7 млн рублей направлено на приобретение двух автомобильных прицепов для ветеринарной лаборатории. В региональном бюджете на 2022 год запланированы средства на модернизацию ветслужбы региона.