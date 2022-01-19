Для ветслужбы Псковской области купили ещё одну дезинфекционную установку
В Псковской области для государственной ветеринарной службы приобрели вторую дезинфекционную установку на базе автомобиля УАЗ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.
Средства на эти цели выделены из резервного фонда администрации Псковской области по поручению губернатора Михаила Ведерникова.
Технику задействуют для проведения мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории региона, а также для ликвидации очагов инфекционных заболеваний животных, организации комплекса ветеринарно-санитарных работ в хозяйствах.
Установкой укомплектуют противоэпизоотический отряд Станции по борьбе с болезнями животных по Великолукскому, Куньинскому и Усвятскому районам.
Из резервного фонда администрации Псковской области 1,7 млн рублей направлено на приобретение двух автомобильных прицепов для ветеринарной лаборатории. В региональном бюджете на 2022 год запланированы средства на модернизацию ветслужбы региона.
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