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Политика

Количество депутатов планируют сократить в Великолукской гордуме

Фото из Instagram-аккаунта Николая Козловского

В Великолукской городской Думе планируют сократить количество депутатов. Об этом сообщил глава Великих Лук Николай Козловский в своём Instagram-аккаунте.

Он отметил, что сегодня на заседании депутатской группы Великолукской городской Думы фракции «Единая Россия» рассматривался вопрос о внесении изменений в устав Великих Лук относительно сокращения количества депутатов в Великолукской городской Думе. «Предполагается, что количество депутатов в городской Думе уменьшится с 30 до 25. 14 из них будут избираться по одномандатным округам, 11 – по партийным спискам», – уточнил глава города.

Николай Козловский пояснил, что это связано с оптимизацией работы Великолукской гордумы, а также с экономией бюджетных средств.

«Нет сомнений, что уменьшение количественного состава не повлияет на качество, компетентность и эффективность работы городской Думы», – подчеркнул глава Великих Лук.

Депутаты поддержали данное предложение. «Теперь состоятся публичные слушания, а окончательное решение будет принято на очередном заседании Думы», – уточнил Николай Козловский.

По его мнению, сокращение количества депутатов в гордуме может положительно сказаться на качестве представительства интересов избирателей. «Возрастёт конкуренция за депутатский мандат. Парламент станет ещё более профессиональным», – заключил глава Великих Лук.

Напомним, ранее председатель Псковского областного Собрания Александр Котов высказался за целесообразность сокращения численности Псковской городской Думы и Великолукской городской Думы.

Отметим, что в сентябре 2020 года депутаты Псковского областного Собрания большинством голосов поддержали в двух чтениях законопроект о сокращении численности депутатского корпуса регионального парламента с 44 до 26 депутатов.

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