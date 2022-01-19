Участок улицы Заслонова в Великих Луках закрыт до вечера 22 января
До 18:00 22 января в Великих Луках закрыт для движения транспорта участок улицы Заслонова от дома № 25 до дома № 27. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе городской администрации.
Движение будет закрыто в связи с проведением работ по прокладке участка водопровода на улице Заслонова.
В качестве объезда гражданам предлагается использовать улицы Герцена, Антонова, Металлистов, Новоселенинскую.
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