Участок улицы Заслонова в Великих Луках закрыт до вечера 22 января

16:36, 19 января 2022, ПАИ

До 18:00 22 января в Великих Луках закрыт для движения транспорта участок улицы Заслонова от дома № 25 до дома № 27. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе городской администрации.

Движение будет закрыто в связи с проведением работ по прокладке участка водопровода на улице Заслонова.

В качестве объезда гражданам предлагается использовать улицы Герцена, Антонова, Металлистов, Новоселенинскую.