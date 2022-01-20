20 января отмечается Всемирный день любителей сыра

08:15, 20 января 2022, ПАИ

20 января отмечается Всемирный день любителей сыра, сообщает calend.ru.

История этого продукта уходит своими корнями в дописьменную древность. Некоторые исследователи упоминают 8000 лет до н. э. в качестве исходной точки развития сыроварения. На эти цифры указывают отдельные археологические находки и их химический анализ. Что касается родины сыра, тот тут однозначного ответа не существует, так что этот молочный продукт в разных вариантах присутствовал в культуре многих народов, место проживания которых могло быть расположено на значительном удалении друг от друга. Точнее сказать, народы эти проживали в разных частях света.

Достаточно бурное развитие сыроварение начало переживать в период Средневековья. А вот с местом происхождения отдельных видов сыра, дошедших до наших дней, разобраться уже проще. Ведь целый ряд стран имеет собственную культуру сыроварения, которую относит к числу национального достояния и называет предметом национальной гордости.

В ряде стран есть даже легенды о происхождении того или иного сорта сыра. Широко известной стала легенда о появлении сыра с плесенью, гласящая, что некогда пастух, забыв в пещере сыр и вернувшись спустя какое-то время туда, обнаружил его покрытым плесенью. Попробовав кусочек (то ли из-за голода, то ли из-за крайнего любопытства), пастух обнаружил вкус сыра очень необычным и весьма интересным.

Нередко название того или иного сорта сыра указывает на географический район его происхождения. В ряде стран существуют строгие стандарты качества для определённых сортов сыра.

Сыры различают по форме, внешнему виду, вкусу, жирности, твёрдости, составу. Процесс изготовления сыра трудоёмкий и сложный, требующий строгого соблюдения технологии производства, в ходе которого учитываются как качество и происхождение молока (коровье, козье, буйволиц, кобылиц, овечье), так и используемых ферментов, добавок (сычужные ферменты, рассолы, съедобные виды плесени, бактерий, микроорганизмы и даже – сырные клещи и личинки). Созревание сыра также требует определённых условий, которые включают в себя определённые степени освещения, влажности, температуру и т. д.

Многообразие видов и сортов сыра способно удовлетворить самые разнообразные гастрономические предпочтения, включая изысканные. По разным оценкам, существует от 800 до 2000 сортов сыра. Среди наиболее известных сортов сыра, признанных во всём мире, непременно присутствуют пармезан, горгондзола, эмменталь, дорблю, рокфор, чеддер, камамбер, бри, фета, моцарелла, стилтон.

В России, где существовала домашняя технология приготовления сыров, при Петре I впервые познакомились с технологией производства европейских сыров. В качестве опыта были приглашены голландские сыровары, и голландский сыр стал прообразом появившихся позднее сортов российского сыра. Развитие российского сыроварения – это отдельная интересная тема.

Стоит отметить те страны, где традиция сыроварения наиболее развита и уникальна, а культура производства этого продукта находится под строгой защитой законов. Среди таких стран непременно называют Италию, Францию, Швейцарию, Грецию, Голландию, Германию. Каждая страна создала свои уникальные сорта сыра и внесла в дело развития сыроварения неоценимый вклад. Свои богатые традиции сыроварения существуют в Прибалтике, на Кавказе.

Помимо любителей отведать кусочек любимого сорта сыра есть и те, кто всерьёз увлечён коллекционированием этикеток с сырных головок. Увлечение это имеет даже собственное название: фромология.