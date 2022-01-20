В ВОЗ заявили о неэффективности ограничений на международные поездки во время пандемии

08:53, 20 января 2022, ПАИ

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, рекомендовал мировому сообществу отменить или ослабить ограничения на международные поездки. В распространенном в среду в Женеве заявлении он констатировал неэффективность таких мер, что показала попытка помешать трансграничному распространению омикрон-штамма коронавируса путем запретов на транспортное сообщение, пишет ТАСС.

Как подчеркнули эксперты, необходимо «отменить или ослабить запреты на международное транспортное сообщение, поскольку они не приносят пользы и продолжают способствовать экономическому и социальному стрессу, переживаемому странами». «Провал рестрикций на поездки, введенных после обнаружения омикрон-варианта в целях ограничения международного распространения «омикрона», говорит о неэффективности таких мер», - отмечается в заявлении. Что касается требования к пассажирам носить маски, предоставлять данные тестирования на коронавирус или сертификаты о вакцинации, то такие действия «должны быть основаны на оценке риска» и не создавать «финансового бремени» для путешествующих.

В комитете считают, что не следует «требовать доказательства вакцинации против COVID-19 при международных поездках в качестве единственного средства или условия» для въезда в страну. Мотивируя свою позицию, эксперты пояснили, что доступ к вакцинам в мире остается ограниченным, а их распределение - неравным.

Комитет высказался за признание странами «в контексте международных поездок» всех вакцин, одобренных ВОЗ для экстренного применения против коронавируса. Он призвал мировое сообщество «проводить эпидемиологические расследования» в отношении случаев передачи коронавируса от животных человеку и от человека животным. Это позволит лучше понять «потенциал эволюции новых вариантов [коронавируса] в популяции животных», а также вовремя идентифицировать такие варианты и оценить риск, который они представляют для людей.