Более 3 млрд рублей выделено в Псковской области на поддержку семей с детьми

09:51, 20 января 2022, ПАИ

На поддержку семей с детьми в Псковской области в 2022 году выделено более 3,1 млрд рублей. Меры поддержки предусмотрены для более чем 54,6 тысячи детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

Ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребёнка, а также на третьего и последующих детей по сравнению с прошлым годом увеличена и составляет 12 250 рублей. Ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет включительно выплачивается в зависимости от размера среднедушевого дохода семьи и равно от 6 125 до 12 250 рублей.

Напомним, что в этом году на 4 % увеличились размеры детских выплат из средств регионального бюджета. Ежемесячное государственное пособие на детей из малообеспеченных семей составляет 261 рубль, на детей одиноких матерей – 522 рубля, на детей разыскиваемых родителей – 391,5 рубля, на детей из многодетных семей – 430 рублей. Также многодетным семьям региона доступна ежегодная денежная выплата в размере 1 234 рубля на приобретение твердого топлива.

Добавим, что в региональную программу поддержки многодетных семей в этом году заложены и средства на приобретение индивидуальных домов. Жильё получат победители областного конкурса «Многодетная семья года», которых определит региональный Совет по делам многодетных семей. Решение о такой поддержке принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников.