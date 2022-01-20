Около двух миллионов рублей похитили мошенники у жителей Псковской области

10:00, 20 января 2022, ПАИ

Под видом банковских служащих и менеджеров мошенники предложили жителям Пскова, Великих Лук, Печор и Опочецкого района свои «услуги», сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

39-летнему псковичу 19 января позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом предотвращения возможного несанкционированного доступа злоумышленников к личному кабинету горожанина он завладел его деньгами в сумме 90 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Другие мошенники, представляясь менеджерами по инвестициям, предлагали собеседникам разными путями получить прибыль, в том числе на платформе известной энергетической компании. Один из пострадавших получил предложение о продаже компьютеров через мессенджер. В результате пятеро жителей Пскова, Великих Лук, а также Печор и Опочецкого района лишились в общей сложности порядка двух миллионов рублей. Проводится расследование.