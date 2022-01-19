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Экономика

Финансист: Дома лучше не хранить банкноты номиналом 500 евро и 100 долларов

Рискованно использовать и хранить банкноты номиналом 500 евро и 100 долларов, рассказал агентству «Прайм» сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

По его словам, 500 евро стали изымать из оборота в Европе в 2019 году, в 2016-м их выпуск прекратился.

«Причина — в популярности таких купюр у теневого сектора, кроме того, их часто используют для хранения в сейфах или ячейках», — объяснил Переславский.

Банкнота номиналом 100 долларов часто становится объектом подделки. Эксперт советует прогнать такие купюры через валютный счет, чтобы точно быть уверенным в их подлинности.

Помимо мошеннических рисков есть и макроэкономические риски, и они касаются наличных денег любого номинала. Речь идет об инфляции. Чтобы защититься от нее, можно вложить сбережения в евробонды, например, посоветовал финансист.

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