Финансист: Дома лучше не хранить банкноты номиналом 500 евро и 100 долларов
Рискованно использовать и хранить банкноты номиналом 500 евро и 100 долларов, рассказал агентству «Прайм» сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
По его словам, 500 евро стали изымать из оборота в Европе в 2019 году, в 2016-м их выпуск прекратился.
«Причина — в популярности таких купюр у теневого сектора, кроме того, их часто используют для хранения в сейфах или ячейках», — объяснил Переславский.
Банкнота номиналом 100 долларов часто становится объектом подделки. Эксперт советует прогнать такие купюры через валютный счет, чтобы точно быть уверенным в их подлинности.
Помимо мошеннических рисков есть и макроэкономические риски, и они касаются наличных денег любого номинала. Речь идет об инфляции. Чтобы защититься от нее, можно вложить сбережения в евробонды, например, посоветовал финансист.
Как вы относитесь к родительским чатам в соцсети?
Сенатор Елена Бибикова: Россияне получат проиндексированные на 8,6% пенсии уже в феврале