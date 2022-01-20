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Общество

Названы самые популярные имена новорожденных в Псковской области

Самые популярные имена детей, родившихся в Псковской области в 2021 году, перечислили Псковскому агентству информации в региональном комитете юстиции.

Так, наиболее распространёнными мужскими именами стали Артём (более 100), Михаил (более 100), Александр (более 100), Максим (более 100), Иван (около 90), Дмитрий (около 90), Даниил (около 90), Матвей (около 80), Кирилл (около 80).

Среди женских имён – София (более 100), Анна (более 100), Мария (около 90), Алиса (около 80), Варвара (около 80), Ксения (около 80), Виктория (около 80), Ева (около 70), Анастасия (около 70), Полина (около 70).

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