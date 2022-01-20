Межмуниципальные соревнования по лыжным гонкам пройдут в центре «Юность»
Межмуниципальные соревнования по лыжным гонкам пройдут в центре «Юность» под Островом 22 января. Об этом сообщили в региональной федерации лыжных гонок.
В программе - соревнования на дистанциях:
- мальчики и девочки 2010-2011 годов рождения - 1,5 км,
- мальчики и девочки 2008-2009 годов рождения - 3 км,
- женщины, юниорки, девушки старшего, среднего возраста - 5 км,
- мужчины, юниоры, юноши старшего, среднего возраста - 10 км.
Заявки на участие принимаются по телефону 8 (81152) 90-106, электронной почте ostrovsportscool@mail.ru.
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