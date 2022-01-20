Межмуниципальные соревнования по лыжным гонкам пройдут в центре «Юность»

11:51, 20 января 2022, ПАИ

Межмуниципальные соревнования по лыжным гонкам пройдут в центре «Юность» под Островом 22 января. Об этом сообщили в региональной федерации лыжных гонок.

В программе - соревнования на дистанциях:

- мальчики и девочки 2010-2011 годов рождения - 1,5 км,

- мальчики и девочки 2008-2009 годов рождения - 3 км,

- женщины, юниорки, девушки старшего, среднего возраста - 5 км,

- мужчины, юниоры, юноши старшего, среднего возраста - 10 км.

Заявки на участие принимаются по телефону 8 (81152) 90-106, электронной почте ostrovsportscool@mail.ru.