Два года колонии получил в Псковской области младший сержант за удар битой по голове

11:52, 20 января 2022, ПАИ

В Пскове вынесли обвинительный приговор военнослужащему по контракту войсковой части 54399. Младший сержант признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Псковскому гарнизону.

5 июля 2020 года около 4:30 утра молодой человек во время отдыха на берегу озера Рахново в Псковской области ударил деревянной битой по голове мужчину, который отказался сделать музыку потише. В результате этих действий потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Причиненный вред потерпевшему обвиняемый загладил на стадии предварительного следствия. Оценив собранные следствием доказательства, Псковский гарнизонный военный суд признал младшего сержанта виновным в инкриминируемом деянии и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.