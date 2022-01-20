Три года условно за избиение младшего по званию получил «дед» из военной части в Псковской области

12:15, 20 января 2022, ПАИ

Три года условно за избиение младшего по званию получил «дед» из военной части в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Псковскому гарнизону.

Бывший военнослужащий войсковой части 12865 младший сержант признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).

7 октября 2020 года обвиняемый разозлился, что прошедший рядом подчиненный не отдал воинское приветствие. Он остановил его и дважды ударил кулаком по лицу. В результате примененного насилия у потерпевшего диагностирован перелом нижней челюсти, что квалифицируется как средний вред здоровью.

Оценив собранные следствием доказательства, Псковский гарнизонный военный суд признал младшего сержанта виновным в инкриминируемом деянии и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно.