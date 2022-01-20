Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Три года условно за избиение младшего по званию получил «дед» из военной части в Псковской области

Три года условно за избиение младшего по званию получил «дед» из военной части в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Псковскому гарнизону.

Бывший военнослужащий войсковой части 12865 младший сержант признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).

7 октября 2020 года обвиняемый разозлился, что прошедший рядом подчиненный не отдал воинское приветствие. Он остановил его и дважды ударил кулаком по лицу. В результате примененного насилия у потерпевшего диагностирован перелом нижней челюсти, что квалифицируется как средний вред здоровью.

Оценив собранные следствием доказательства, Псковский гарнизонный военный суд признал младшего сержанта виновным в инкриминируемом деянии и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к родительским чатам в соцсети?
Проголосовать >>>

20 января 2022

12 раз выезжали пожарные и спасатели для ликвидации последствий ДТП в Псковской области

20 января 2022

Две иномарки столкнулись из-за грузовика в Пскове

20 января 2022

Автомобиль сгорел в Новосокольническом районе

19 января 2022

Публикуем видео из Порхова, где произошло задымление жилого дома
19 января 2022

В Порхове произошло задымление в жилом доме
19 января 2022

Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП в Великих Луках
19 января 2022

Рейсовый автобус попал в ДТП в Псковском районе
19 января 2022

Два легковых автомобиля горели 18 января в Псковской области

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...