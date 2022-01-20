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Общество

Лучших социальных работников определили в Псковской области

В Псковской области названы имена победителей конкурса профессионального мастерства «Лучший работник центра социального обслуживания». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В номинации «Лучший социальный работник службы социального обслуживания на дому» первое место заняла сотрудник Центра социального обслуживания Опочецкого района Светлана Федорова. Второй в списке победителя значится работник Центра социального обслуживания Пустошкинского района Юлия Лазарева. Замыкает тройку лидеров представитель Центра социального обслуживания города Великие Луки Ирина Семенова.

Лучшим специалистом, в том числе среди участковых социальных работников, признана сотрудник Центра социального обслуживания Великолукского района Юлия Бабич. Участковый работник Центра социального обслуживания Пушкиногорского района Светлана Иванова — на второй позиции. Почетное третье место завоевала сотрудник Центра социального обслуживания Пыталовского района Марианна Игнатьева.

Фотографию предоставила редакция газеты Пустошкинского района «Вперед»

Все победители отмечены почетными грамотами комитета по социальной защите Псковской области и денежными премиями.

Конкурс профессионального мастерства среди специалистов центров социального обслуживания на звание «Лучший работник центра социального обслуживания» в Псковской области проводится ежегодно. Победителями становятся сотрудники центров, которые успешно внедряют и используют новые технологии и инновационные методы работы с гражданами.

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