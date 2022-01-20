Лучших социальных работников определили в Псковской области

12:35, 20 января 2022, ПАИ

В Псковской области названы имена победителей конкурса профессионального мастерства «Лучший работник центра социального обслуживания». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В номинации «Лучший социальный работник службы социального обслуживания на дому» первое место заняла сотрудник Центра социального обслуживания Опочецкого района Светлана Федорова. Второй в списке победителя значится работник Центра социального обслуживания Пустошкинского района Юлия Лазарева. Замыкает тройку лидеров представитель Центра социального обслуживания города Великие Луки Ирина Семенова.

Лучшим специалистом, в том числе среди участковых социальных работников, признана сотрудник Центра социального обслуживания Великолукского района Юлия Бабич. Участковый работник Центра социального обслуживания Пушкиногорского района Светлана Иванова — на второй позиции. Почетное третье место завоевала сотрудник Центра социального обслуживания Пыталовского района Марианна Игнатьева.

Все победители отмечены почетными грамотами комитета по социальной защите Псковской области и денежными премиями.

Конкурс профессионального мастерства среди специалистов центров социального обслуживания на звание «Лучший работник центра социального обслуживания» в Псковской области проводится ежегодно. Победителями становятся сотрудники центров, которые успешно внедряют и используют новые технологии и инновационные методы работы с гражданами.