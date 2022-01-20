Спортинвентарь подарили члены Молодёжного парламента воспитанникам пыталовского интерната

13:32, 20 января 2022, ПАИ

Спортивный инвентарь подарили воспитанниками Центра специального образования № 2 в Пыталово члены Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС.

Футбольные мячи, ракетки для настольного тенниса, дартс, мячи для фитнеса, скакалки школьникам передали на новогоднем празднике, который из-за карантина в школе-интернате смогли провести только в Крещение.

«Приезжать в социальные учреждения с новогодними подарками стало доброй традицией Молодёжного парламента, - рассказала его председатель Юлия Лысова. – В прошлом году мы подружились с ребятами из печорского и красногородского интернатов. На этот раз, хоть и с задержкой по времени из-за коронавирусных ограничений, приехали поздравить с Новым годом детей, которые из-за проблем со слухом проходят специализированное обучение в школе-интернате в Пыталово».

Подарки члены Молодёжного парламента купили на собственные средства. По словам Юлии Лысовой, уговаривать никого не пришлось – на предложение организовать сбор денег сразу откликнулись коллеги не только из действующего, но даже и из предыдущего состава. Необходимый перечень спортинвентаря предварительно согласовали с директором социального учреждения.

«Наши ребята активно участвуют в спартакиадах, но из-за некоторых ограничений по здоровью, есть своя специфика. В основном, это дартс, настольный теннис и боча – игра, похожая на кёрлинг, но не на льду, а на полу», - поделился успехами подопечных директор Центра специального образования Геннадий Комар.

Как рассказал руководитель, в школе-интернате обучаются дети со всей области: из 61 воспитанника 38 проживают в центре постоянно и уезжают домой только на каникулах. Со школьниками работают 37 педагогов. По словам Геннадия Комара, несмотря на большую нагрузку, коллектив сложился, однако, потребность в молодых кадрах остаётся – особенно здесь ждут сурдопедагогов и логопедов.

В особой атмосфере учреждения гости праздника, среди которых были вице-спикер областного Собрания Виктор Остренко и глава Пыталовского района Вера Кондратьева, смогли убедиться лично.

«На спектакле, организованном силами учителей и самих ребят, мы получили огромный заряд позитивной энергии – это настоящий эмоциональный подарок, это было очень по-доброму, искреннее и с большой любовью к детям», - поделился впечатлениями Виктор Остренко.

Вице-спикер Собрания отметил, что взаимодействие с учреждениями социальной направленности является важной составляющей деятельности Молодёжного парламента: во-первых, молодые люди знакомятся со спецификой их работы, а во-вторых – объединяются, делая добрые дела и проявляя заботу о других людях.

Виктор Остренко подчеркнул, что именно неравнодушную молодёжь ждут в новом составе Молодёжного парламента. «Мы ждём ребят, которые связывают свою жизнь и судьбу с Псковской областью, хотят развивать востребованные в молодёжной среде направления, хотят позитивных изменений, готовы своим непосредственным участием формировать жизнь в том русле, в котором они хотели бы её видеть, а не просто высказывать критические суждения в адрес существующего положения вещей», - сказал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов.

В завершение праздника волонтёры псковского отделения Российского детского фонда провели среди воспитанников центра спортивные игры.