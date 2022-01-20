Владимир Путин наградил псковских единоборцев медалью «Мы вместе»

13:40, 20 января 2022, ПАИ

Владимир Путин наградил псковских единоборцев медалью «Мы вместе». Как сообщили в Клубе спортивных единоборств «Отечество Псковская область», вручение состоялось в Региональном ресурсном центре поддержки добровольчества. Медаль и благодарность, подписанную Президентом Владимиром Путиным, руководителю клуба Владимиру Владимирову вручила начальник Управления общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области Наталья Плявинская.

В Великих Луках волонтерский штаб был создан при отделе по молодежной политике Управления образования Администрации города Великие Луки. Спортсмены и тренеры КСЕ «Отечество Псковская область» активно включились в волонтерскую работу в рамках всероссийской акции «Мы вместе». Они подвозили медиков до работы и обратно, оказывали помощь в ремонте детской поликлиники, доставляли горячее питание в красные зоны больниц.