Более 1,1 млн человек остаются под наблюдением в России из-за COVID-19

15:49, 20 января 2022, ПАИ

1 104 659 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 248,1 млн тестов на коронавирус. За последние сутки было сделано 553 тысячи исследований.

По последним данным, в России зафиксирован 10 938 261 случай заболевания коронавирусом, 9 950 333 человека выздоровели, 324 060 – умерло.