В Порхове ищут дом для старой болонки, хозяин которой скончался
В Порхове ищут дом для старой болонки Белки, хозяин которой скончался от онкологии. Об этом сообщается в группе зооприюта «Добрый» в соцсети «ВКонтакте».
Собака жила в деревне Нестрино. Вместе с ней осиротели 5 котов. По словам соседей, Белке примерно 17 лет. «Но выглядит она бодро, видимо, хозяин её любил. Животным совсем некуда идти», - отметили волонтёры. Двух котов забрала себе соседка, остальных будут постепеннно забирать зоозащитники, после карантина и прививок. Белка отправилась в приют.
«Возможно, кто-то пожалеет старенькую, осиротевшую, трогательную Белку и возьмёт на доживание», - обратились в «Добром» к неравнодушным людям.
Телефон для связи 89111210789.
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