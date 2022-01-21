В Порхове ищут дом для старой болонки, хозяин которой скончался

07:57, 21 января 2022, ПАИ

В Порхове ищут дом для старой болонки Белки, хозяин которой скончался от онкологии. Об этом сообщается в группе зооприюта «Добрый» в соцсети «ВКонтакте».

Собака жила в деревне Нестрино. Вместе с ней осиротели 5 котов. По словам соседей, Белке примерно 17 лет. «Но выглядит она бодро, видимо, хозяин её любил. Животным совсем некуда идти», - отметили волонтёры. Двух котов забрала себе соседка, остальных будут постепеннно забирать зоозащитники, после карантина и прививок. Белка отправилась в приют.

«Возможно, кто-то пожалеет старенькую, осиротевшую, трогательную Белку и возьмёт на доживание», - обратились в «Добром» к неравнодушным людям.

Телефон для связи 89111210789.