Псковичи стали активнее пользоваться электронными квитанциями за вывоз ТКО

17:00, 20 января 2022, ПАИ

Псковичи стали активнее пользоваться услугой электронного получения квитанций на оплату услуги по обращению с ТКО, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

В сентябре 2021 года регоператор предложил новую услугу для населения - электронные квитанции за обращение с ТКО. «Я как узнала, что появилась такая возможность, то отправила необходимые документы на электронную почту, потому что до нас квитанции доходят очень редко. А потом, через несколько месяцев, приходят квитанции с долгом. Проблема эта давно не решалась. А сейчас все налажено, и мы можем без проблем все оплатить, не дожидаясь, когда придет почтальон», - рассказала жительница Псковского района, которая одной из первых подала заявление на получение квитанций в электронном виде.

Для получения электронной квитанции нужно заполнить заявление с указанием адреса электронной почты, приложить копию документа о собственности на жилое помещение и направить в адрес регионального оператора: ro_pskov@mehuborka.ru, либо в ЕРЦ АО «ПКС»: info@pkspskov.ru. Форму заявления можно скачать здесь.