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Врач-кардиолог Анастасия Пескова – в программе «Анамнез»

Врач-кардиолог Псковской областной клинической больницы Анастасия Пескова стала гостьей программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Врач расскажет, почему из-за гормонов сердце начинает работать «на износ» и чем опасен учащённый пульс. Она также объяснит, как «ленивая» щитовидка влияет на сосуды и почему диеты в этом случае не помогут. Кроме того, кардиолог ответит на вопрос, могут ли популярные сердечные капли и таблетки от аритмии негативно влиять на щитовидную железу.

Об этом и многом другом – в программе «Анамнез».

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