Профсоюзные учреждения приняли участие в Международном туристическом форуме в Пскове

13:27, 02 октября 2026, ПАИ

Профсоюзные учреждения отдыха и оздоровления Псковской области приняли участие в Международном туристическом форуме «Сила бренда – экономическое будущее регионов» в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

В форуме участвуют руководители и сотрудники профсоюзных санаториев «Хилово», «Голубые озёра», «Черёха», баз отдыха «Алоль» и «Пушкиногорье», бюро путешествий «Соцтурпроф» и гостиницы «Ольгинская», специалисты по реализации оздоровительных услуг Псковского облсовпрофа.

Участие в мероприятии принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Форум посвящён вопросам развития территориального брендинга, продвижения туристического потенциала и повышения привлекательности регионов.

Работа представителей профсоюзных организаций на мероприятии – это возможность обмена опытом, знакомства с современными тенденциями туристической отрасли, развития возможностей профсоюзных учреждений отдыха и оздоровления, а также перспективы роста туристического потенциала Псковской области, отметили в пресс-службе облсовпрофа.