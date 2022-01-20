Горячая линия по вопросам защиты должников от коллекторов пройдёт в Пскове 24 января

17:27, 20 января 2022, ПАИ

24 января с 11:00 до 13:00 в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области пройдёт горячая линия по вопросам деятельности организаций, занимающихся возвратом просроченной задолженности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Все желающие могут позвонить по телефону 8(8112) 69-90-17 и сообщить о противоправных действиях коллекторских организаций или получить разъяснения положений Федерального закона от 3 июля 2016 года № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

На вопросы граждан ответит начальник отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Псковской области Андрей Глотиков.

Напомним, что по вопросам защиты прав и законных интересов при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности граждане могут обратиться в УФССП России по Псковской области посредством письменного обращения, через интернет-приёмную на официальном сайте управления, непосредственно в отдел правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности (Псков, улица Текстильная, 3).