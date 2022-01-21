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Общество

Число путешествующих по России в новогодние праздники россиян выросло до 12 млн

Около 12 млн россиян отправились в путешествия по России в минувшие новогодние праздники, тогда как в предыдущем году их число составляло около 10 млн. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, пишет ТАСС.

«Несмотря на открытие зарубежных направлений, на 19% выросло количество россиян, которые предпочли отдохнуть внутри страны. Почти 12 млн граждан в новогодние и рождественские праздники отправились в путешествия по регионам России. В прошлом году, напомню, их количество составило около 10 млн. Наиболее востребованными традиционно стали экскурсионные программы, санаторно-курортный отдых», - сказал Чернышенко.

По данным вице-премьера, в России продолжает увеличиваться число туристов, предпочитающих горнолыжные курорты. В этом году их посетили более 2 млн человек, что на 26% превышает прошлогодние показатели. Самыми популярными направлениями в новогодние праздники стали Черноморское побережье Краснодарского края и Крыма, горные курорты Красной поляны, Алтая, Шерегеша, Сахалина, а также познавательные маршруты Татарстана, Калининградской области, термальные и оздоровительные курорты Тюмени и Ставрополья.

Загрузка отелей в праздники в среднем по стране составила 70%, а в отдельных регионах она достигла 98%. Средний срок проживания в средствах размещения составлял три дня. Самыми продолжительными поездками у россиян стали путешествия на курорты Краснодарского края, на Байкал, Сахалин и в Калининград.

В целом туристическая отрасль России восстановилась к настоящему времени на 87% по сравнению с доковидными показателями, подчеркнул он. По данным Минтранса, в 2021 году внутренние перелеты совершили 89 млн пассажиров - на 22% больше, чем в 2019 году. Большой вклад в это внесли меры государственной поддержки. В прошлом году в рамках нового нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» была запущена программа чартерных рейсов, благодаря которой россияне смогли приобрести туры по десяти популярным направлениям в 1,5-2,5 раза дешевле.

«Действовали и программы кешбэка, которыми воспользовались около 1,7 млн человек. Отдохнуть со скидкой в 20% можно и сейчас. На днях стартовал новый этап программы. В этом году рассчитываем, что, благодаря мерам поддержки, турпоток в регионы продолжит расти, и отрасль не только восстановится, но и превысит доковидные показатели», - добавил вице-премьер.

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