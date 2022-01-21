Парк депо в Великих Луках пополнился 32 новыми тепловозами

10:11, 21 января 2022, ПАИ

В 2021 году завершилось обновление парка депо Великие Луки за счет поступления 32 современных грузовых тепловозов серии 2ТЭ25КМ производства АО «УК «БМЗ». Тепловозы этой модели оборудованы силовой установкой мощностью 7200 л. с. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

В депо Санкт-Петербург-Варшавский поступило четыре пассажирских тепловоза ТЭП70БС производства АО «Коломенский завод». Особенностью новых локомотивов является наличие двухпроводной системы энергообеспечения вагонов, что вместе с максимальной конструкционной скоростью 160 км/ч и мощностью силовой установки 4000 л. с. позволяет использовать тепловозы для вождения скоростных межрегиональных поездов «Ласточка» повышенной комфортности на неэлектрифицированных участках Октябрьской железной дороги в Псковской, Новгородской областях и в Республике Карелии.

Новые локомотивы оборудованы эргономичными кабинами управления с повышенной шумоизоляцией, современными системами жизнеобеспечения, включающими установки климат-контроля, виброустойчивые кресла машиниста, холодильники, устройства для подогрева пищи. Комплекс новых систем и оборудования в совокупности существенно улучшает условия работы локомотивных бригад и их защищенность от воздействия вредных факторов производственной среды.