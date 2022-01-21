1500 запрещённых предметов пытались пронести в суды Псковской области в 2021 году

10:26, 21 января 2022, ПАИ

В 2021 году судебные приставы по ОУПДС УФССП России по Псковской области выявили и пресекли попытки проноса 1525 запрещенных предметов в здания суда и ОСП. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

За весь 2021 год было выявлено и пресечено 1525 запрещенных к проносу предметов. Среди них — огнестрельное, газовое и травматическое оружие, колюще-режущие предметы, боеприпасы и электрошоковые устройства и другие запрещённые предметы, которые могли представлять опасность для лиц, находящихся в суде и в отделах судебных приставов.

Взрывчатых веществ, наркотических средств и психотропных веществ у граждан, посещающих суды, выявлено не было.

Также действует пропускной режим для посетителей УФССП России по Псковской области. В 2021 году на пропускном посту выявлено 66 предметов, запрещенных к проносу в здание управления. В основном в число запрещённых предметов входят: пилки, ножницы, отвертки, шило, молотки, перочинные ножи.