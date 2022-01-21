Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Новая выставка глиняной игрушки открылась в Пушкинском заповеднике

Наталья Крушинская. Скульптурная композиция «Вот бегает дворовый мальчик…». Фото предоставлено Пушкинским заповедником.

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 21 января, начинает работать выставка «Строкою Пушкина воспеты…» Пушкинские литературные герои в дивеевской глиняной игрушке». Как сообщила Псковскому агентству информации представитель информационной службы музея Лидия Токарева, в экспозиции представлено более 50 композиций, выполненных в традиционном стиле. Он был разработан художницей, музыкантом и педагогом Натальей Крушинской около 30 лет назад, но уже успел прочно утвердиться в ряду народных промыслов.

Круг сюжетов, к которым обращаются керамисты из нижегородского села, известного на весь мир своим Серафимовым Дивеевским во имя Святой Троицы женским монастырём, достаточно разнообразен. Это не только православные и фольклорные, но и литературные сюжеты. Пушкинские сказки, стихи и проза занимают в этом ряду особое место, может быть ещё и потому, что знаменитое Дивеево расположено поблизости от не менее знаменитого Болдина. В экспозицию, представляющую творчество Натальи Крушинской и её учеников и последователей, вошли работы исключительно на пушкинские темы.

Планируется, что выставка «Строкою Пушкина воспеты…». Пушкинские литературные герои в дивеевской глиняной игрушке» будет работать в «Михайловском», в научно-культурном центре музея (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) до 2 апреля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к родительским чатам в соцсети?
Проголосовать >>>

21 января 2022

Новый автобусный маршрут свяжет Псков с Минском
21 января 2022

Новая выставка глиняной игрушки открылась в Пушкинском заповеднике
21 января 2022

11% псковских компаний отправят работников на удалёнку из-за «омикрона»
21 января 2022

Парк депо в Великих Луках пополнился 32 новыми тепловозами
21 января 2022

Более 343 млн человек в мире заразились COVID-19
21 января 2022

В Порхове ищут дом для старой болонки, хозяин которой скончался
21 января 2022

Емельян Зимний наступил по народному календарю
21 января 2022

О чипах, редких именах и человеческой глупости – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...