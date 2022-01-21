Новая выставка глиняной игрушки открылась в Пушкинском заповеднике

10:40, 21 января 2022, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 21 января, начинает работать выставка «Строкою Пушкина воспеты…» Пушкинские литературные герои в дивеевской глиняной игрушке». Как сообщила Псковскому агентству информации представитель информационной службы музея Лидия Токарева, в экспозиции представлено более 50 композиций, выполненных в традиционном стиле. Он был разработан художницей, музыкантом и педагогом Натальей Крушинской около 30 лет назад, но уже успел прочно утвердиться в ряду народных промыслов.

Круг сюжетов, к которым обращаются керамисты из нижегородского села, известного на весь мир своим Серафимовым Дивеевским во имя Святой Троицы женским монастырём, достаточно разнообразен. Это не только православные и фольклорные, но и литературные сюжеты. Пушкинские сказки, стихи и проза занимают в этом ряду особое место, может быть ещё и потому, что знаменитое Дивеево расположено поблизости от не менее знаменитого Болдина. В экспозицию, представляющую творчество Натальи Крушинской и её учеников и последователей, вошли работы исключительно на пушкинские темы.

Планируется, что выставка «Строкою Пушкина воспеты…». Пушкинские литературные герои в дивеевской глиняной игрушке» будет работать в «Михайловском», в научно-культурном центре музея (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) до 2 апреля.