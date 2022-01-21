Псковская область получит субсидию Минпромторга на реализацию кластерных проектов по импортозамещению

11:09, 21 января 2022, ПАИ

Псковская область вошла в шестерку регионов, которым Министерство промышленности и торговли России предоставит субсидию на реализацию совместных кластерных проектов по импортозамещению. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Псковский электротехнический промышленный кластер получит около 110 млн рублей на три года на разработку и освоение производства электротехнических комплектующих изделий. Речь идет о генераторных выключателях, комплектных распределительных устройствах с элегазовой изоляцией напряжением 220 кВ, блоках вторичных обмоток для измерительных трансформаторов тока. Отметим, часть выделенных средств — порядка 40 млн рублей — регион уже получил в конце 2021 года.

«Благодаря мерам поддержки промышленных кластеров удалось запустить производство критически важной импортозамещающей продукции. Так, участники электротехнического промышленного кластера Псковской области разработали и освоили производство широкой линейки силовой электротехнической элегазовой продукции (ранее закупаемой у Siemens, ABB, Alstom и другие), используемой для модернизации энергетической инфраструктуры страны», — отметили в министерстве.

Всего на реализацию отобранных проектов для производства российской продукции в сферах машиностроения, электротехнической, электронной и парфюмерно-косметической промышленности Минпромторг планирует предоставить в период с 2021 по 2023 год более 330 млн рублей, из которых 100 млн рублей выделены в конце 2021 года.

Ранее промышленный электротехнический кластер Псковской области повторно включен в реестр Министерства промышленности и торговли РФ, успешно пройдя проверку на соответствие требованиям Правительства РФ. Это стало возможным благодаря успешной реализации трех региональных проектов.

В целом федеральным бюджетом в период с 2022 по 2024 год на поддержку кластерных проектов предусмотрено более 1,5 млрд рублей.