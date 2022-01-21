Свыше 1000 человек предупредили об опасности выхода на лёд Псковского и Теплого озер

12:18, 21 января 2022, ПАИ

В период действия запрета выхода населения на лед Псковского и Теплого озер в Псковской области проинструктировали 1325 человек на 536 единицах техники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Дежурство было организовано силами МЧС и ГИБДД на временных постах в деревнях Неёлово и Солоново Псковского района. Также осуществляется контроль за выставлением аншлагов органами местного самоуправления с информацией о запрете выхода и выезда на лед. Уже установлено 59 предупреждающих и запрещающих табличек.

Кроме того, ГИМС Псковской области проводит профилактические выходы и выезды на водоемы, активизирована работа по привлечению к данным мероприятиям работников администраций муниципальных образований. В осенне-зимний период проведено 72 совместных профилактических патрулирования. Распространено 965 памяток и инструкций по мерам безопасности в зимний период. Размещено 247 публикаций в средствах массовой информации.

Совместно с комитетом по образованию Псковской области в школах и дошкольных учреждениях государственные инспекторы ГИМС в ноябре-декабре прошлого года провели 495 уроков безопасности, лекций, бесед по правилам поведения на водоемах зимой с участием представителей Псковского областного отделения ВОСВОД. При проведении занятий распространялись буклеты и листовки по мерам безопасности на льду водоемов.

Напомним, с 15 ноября на территории Псковской области проводится месячник безопасности на водных объектах в осенне-зимний период. Комплекс мероприятий запланирован до начала весеннего паводка. Также организована надзорно-профилактическая операция «Зимняя рыбалка».