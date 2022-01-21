И. о. первого заместителя главы администрации Великих Лук стал Виктор Каменский

12:21, 21 января 2022, ПАИ

Назначен новый и. о. первого заместителя главы администрации Великих Лук, сообщает Telegram-канал «Великолукские новости» со ссылкой на главу администрации города Андрея Беляева.

С 24 января исполнять обязанности первого заместителя главы администрации будет Виктор Каменский, директор МУП «Тепловые сети». Андрей Беляев отметил, что у него нет сомнений, что новый заместитель справится с поставленными задачами. «У него большой опыт работы в сфере ЖКХ», – отметил глава городской администрации.

В среду, 19 января, Андрей Беляев рассказал, что его заместитель Валерий Астраханцев написал заявление об увольнении по собственному желанию.