И. о. первого заместителя главы администрации Великих Лук стал Виктор Каменский
Назначен новый и. о. первого заместителя главы администрации Великих Лук, сообщает Telegram-канал «Великолукские новости» со ссылкой на главу администрации города Андрея Беляева.
С 24 января исполнять обязанности первого заместителя главы администрации будет Виктор Каменский, директор МУП «Тепловые сети». Андрей Беляев отметил, что у него нет сомнений, что новый заместитель справится с поставленными задачами. «У него большой опыт работы в сфере ЖКХ», – отметил глава городской администрации.
В среду, 19 января, Андрей Беляев рассказал, что его заместитель Валерий Астраханцев написал заявление об увольнении по собственному желанию.
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