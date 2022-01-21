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Общество

Более 300 тысяч объектов недвижимости не имеют владельцев в Псковской области

Более 300 тысяч объектов недвижимости не имеют владельцев в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Псковской области.

В пресс-службе напомнили, что 29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который принят с целью наполнения единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) сведениями о правообладателях таких объектов, а также направлен на защиту прав и имущественных интересов граждан.

Закон обязывает органы местного самоуправления осуществлять работу по выявлению правообладателей ранее учтённых объектов недвижимости, проще говоря разыскать владельцев недвижимости, не оформивших свои права на землю, здания, квартиры и постройки. В общей сложности таких объектов в Псковской области сейчас свыше 300 тысяч. Таким собственникам не нужно платить госпошлину за регистрацию прав. Данная работа позволит уберечь имущество от мошенников, выявить бесхозяйные или уже несуществующие объекты. Из общего списка недвижимости около 200 тысяч – земельные участки, владельцы которых, например, не могут согласовать границы при межевании или узнать, какие действуют обременения.

В управлении сообщили, что по каждому району составлены списки «неучтенной» недвижимости и отправлены в местные администрации.

Следует отметить, что закон не отменяет существующую систему государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Псковичи вправе самостоятельно предоставлять сведения о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости и соответствующие документы в органы государственной власти и органы местного самоуправления.

 «С 29 июня по 31 декабря 2021 года Управление Росреестра по Псковской области зарегистрировало 5 589 прав собственности на ранее учтённые объекты и внесло сведения о двух правообладателях по заявлению органов местного самоуправления», – отметила руководитель управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко.

Эксперты призывают жителей региона проверить свои документы. И если права ещё не зарегистрированы, обращаться в МФЦ. Госпошлина за подтверждение ранее возникших прав не взимается.

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