Чемпионат Пскова по зимнему ориентированию состоится 22 января

13:02, 21 января 2022, ПАИ

Чемпионат и первенство Пскова по зимнему ориентированию состоятся 22 января в Корытовском лесопарке. Об этом сообщили в Федерации спортивного ориентирования Псковской области.

К участию в соревнованиях допускаются жители города Пскова, иногородние спортсмены Псковской области и регионов России всех возрастов.

Дистанция – маркировка без прокола в спортивной карте, с использованием истинных и ложных КП с отметкой индивидуальным чипом на истинном КП. Задача спортсмена - отметиться на всех истинных КП, не отмечаясь на ложных. Штраф в размере одной минуты начисляется спортсмену за: отметку на каждом ложном КП; каждую лишнюю отметку.

Предварительные заявки принимаются на электронную почту: niktv75@yandex.ru. Бланк заявки можно скачать на сайте: www.orientpskov.ru.