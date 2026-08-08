Псковская команда «Спартак Будущее» вышла в плей-офф первенства СЗФО по футболу

14:51, 08 августа 2026, ПАИ

Псковская команда «Спартак Будущее» разгромила «Советск» из Калининградской области со счётом 6:0 и заняла второе место в группе «Г» на первенстве Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по футболу среди юношей до 15 лет. Турнир проходит в Пскове, сообщает корреспондент ПАИ.

Авторами шести голов стали разные футболисты команды. В числе отличившихся Артём Шарков, Владислав Иванов, Ярослав Бучинский, Кирилл Ефремов, Андрей Матько и Богдан Лозовой.

Для спартаковцев это вторая победа на турнире, и они с шестью очками в активе вышли в плей-офф со второго места. Уступили псковичи только спортшколе «Ленинградец», которая одержала три победы в трёх играх.

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