Бензин и дизельное топливо подорожали в Псковской области
В декабре 2021 года в Псковской области подорожали бензин и дизельное топливо, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковстата.
В декабре по сравнению с предыдущим месяцем отмечен наибольший рост цен на дизельное топливо (на 2,3%). Наиболее быстрыми темпами росли цены на дизельное топливо. По сравнению с декабрем 2020 года оно подорожало на 17,3%.
Среди марок бензина автомобильного наибольший рост цен отмечен на бензин автомобильный марки АИ-98, к декабрю 2021 года он подорожал 9,6%.
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