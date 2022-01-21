Бензин и дизельное топливо подорожали в Псковской области

13:08, 21 января 2022, ПАИ

В декабре 2021 года в Псковской области подорожали бензин и дизельное топливо, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковстата.

В декабре по сравнению с предыдущим месяцем отмечен наибольший рост цен на дизельное топливо (на 2,3%). Наиболее быстрыми темпами росли цены на дизельное топливо. По сравнению с декабрем 2020 года оно подорожало на 17,3%.

Среди марок бензина автомобильного наибольший рост цен отмечен на бензин автомобильный марки АИ-98, к декабрю 2021 года он подорожал 9,6%.