«Псковпассажиравтотранс» будет осуществлять перевозки пассажиров по маршруту Печоры – Псков
С 24 января «Псковпассажиравтотранс» будет осуществлять перевозки пассажиров по маршруту автобуса №350 Печоры – Псков, сообщается в пресс-службе предприятия.
Рейсы будут выполняться ежедневно:
- из Пскова в 06:50, 08:30, 12:00, 14:00, 18:20, 20:00;
- из Печор в 06:45, 08:20, 10:30, 14:20, 16:00, 20:30.
Тариф на перевозку не меняется.
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