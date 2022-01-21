Около 300 тонн торфа экспортировала Псковская область в США с начала года

15:08, 21 января 2022, ПАИ

С начала 2022 года Псковская область экспортировала в США 273,4 тонны торфа, произведенного в регионе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В первой половине января 2022 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области было оформлено 327 экспортных фитосанитарных сертификатов на продукцию растительного происхождения объёмом 1,4 тыс. тонн, 5,5 тыс. штук и почти 16 тыс. м2.

Основной объём экспорта пришёлся на лесоматериалы – 15,9 тыс. м2, которые были произведены в 9 регионах Российской Федерации, и отправились в Беларусь, Эстонию, Францию, Кипр, Японию, Нидерланды, Финляндию, Латвию, Исландию, Пакистан, Узбекистан, Китай, Северную Ирландию, США, Германию, Бельгию, Литву, Китай, Египет и Вьетнам.

14 тонн томатов, выращенных предприятиями Ленинградской, Липецкой областей и Ставропольского края, отправились в Беларусь.

Кроме того, после оформления документов 838,8 тонн бананов из Эквадора, Колумбии и Гватемалы проследовали в другие страны-члены Евразийского экономического союза – Беларусь и Казахстан.