Порядка 700 бутылок нелегального алкоголя изъяли в Псковском районе

16:38, 21 января 2022, ПАИ

Полицейские установили факты незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции в Псковском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе совместного рейда сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, ОМВД России по Псковского району и представители налоговой инспекции региона проверили торговую точку на улице Балтийской. Стражи порядка установили, что алкоголь здесь реализовывали без документов, подтверждающих легальность производства и оборота.

В результате проверки из магазина изъяли порядка 700 бутылок алкогольной продукции. По данному факту составлен административный протокол по части 4 статьи 15.12 КоАП РФ.